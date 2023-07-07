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‘Ruh ve Beden Zindeliği’ etkinliği

‘Ruh ve Beden Zindeliği’ içerikli Nefes Etkinliği, özel katılımcılarla gerçekleştirildi.

Giriş: 07 Temmuz 2023 Cuma
‘Ruh ve Beden Zindeliği’ etkinliği

Alman markası HiPP’in ‘Ruh ve Beden Zindeliği’ içerikli Nefes Etkinliği, Mehmet Ustaoğlu PR tarafından Psikolog/Çocuk Gelişim Uzmanı Işıl Evrim Akgün eşliğinde Renaissance Polat İstanbul Otel’de gerçekleştirildi. Organik ürün deyince akla ilk gelen marka, beslenmeden bebek bakımına kadar pek çok alanda geniş bir üretim ağına sahip olmasının yanı sıra ruh ve beden bütünlüğünü destekleyecek eğitimlere de oldukça önem veriyor. Oyun kulüplerinden kamplara, sanat atölyelerinden yoga ve nefes çalışmalarına kadar düzenlediği etkinliklerle yaşama değer katıyor. Renaissance Polat İstanbul Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşen ‘HiPP ile Ruh ve Beden Zindeliği’ etkinliğinde sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde Psikolog/ Çocuk Gelişim Uzmanı Işıl Evrim Akgün doğru nefes teknikleri hakkında uygulamalı bilgiler verdi.

Ruh ve Beden Zindeliği

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