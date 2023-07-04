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Ödüllü mimara yeni bir ödül daha...

Mimar Cüneyt Darı, global ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Giriş: 04 Temmuz 2023 Salı
Ödüllü mimara yeni bir ödül daha...

Zamansız ve yüksek nitelikte işlere imza atan Mısırlıoğlu Mimarlık sahibi Cüneyt Darı, Londra’da düzenlenen ve mimarlık dünyasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen International Architectural Award yarışmasında Concorde Luxury Resort Belek projesi ile ödüle layık görüldü.


Projelerinde doğaya, tarihe ve kültüre olan saygısını gösteren modern tasarımlara imza atan Darı, “Bu olağanüstü onuru aldığım için çok gururluyum. Ülkemizin yurt dışında daha fazla anılması adına çok mutluluk verici bir ödül. Gelecek nesillere bulunduğu coğrafyanın kodlarını özümseyen, sürdürülebilir, çevreci en iyi projelere imza atmak için daha fazla çalışacağız” dedi.



İPEK BÖCEĞİNDEN ESİNLENDİM

Tasarımında kozasını ören İpek böceğini izlerken esinlendiğini ifade eden ünlü mimar, “Çok naif gibi görünen fakat ondan beklenmeyecek kadar güçlü bu eşsiz varlığın dönüşüm sürecinden çok etkilendim. Şaşırtıcı bir bilgelikle donatılmış olan bu canlı erişilmez bilgiler veriyor. İpek böceğinin dayanaklığını ve saflığını Concorde Hotel’in geçmişinden gelen duru dokusuyla eşleştirdim. Doğaya saygısını gösteren bu tasarım dünyada çok ilgi çekti” diye konuştu.


Cüneyt Darı

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