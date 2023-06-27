Eşine sürpriz doğum günü...

İş insanı Ediz Tuncay eşi Berna Tuncay'ın yeni yaşını Bodrum’da kutladı. Ediz Tuncay bu yıl eşinin doğum günü için özel bir organizasyon yaparak sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Gecenin sürprizi yine her zamanki gibi Ediz Tuncay’dan geldi, Dj Setup’ının başına geçen Ediz bey muhteşem bir performans sergileyerek 80-90 yıllardan oluşan müzik arşivinden konukları eğlendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceyi bu işin profesyoneli Dj Şenol Aycan’a teslim ederek eğlenceye katılarak güzel bir gece geçirdiler. Berna Tuncay’ın sürpriz doğum günü partisine çok sayıda ünlü sima katıldı.