Magazin Hattı

Roma'da açılış

Bulgari Hotels&Resorts’un en yeni lüks oteli Bulgari Hotel Roma, Piazza Augusto Imperatore’de açıldı.

Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
Roma'da açılış

Roma otelleri arasında bir kilometre taşı niteliğinde olan Bulgari Hotel Roma, lüksün konforlu bir zarafetle sunulduğu 114 oda ve suit içeriyor. Otelin hem ortak alanları hem de odaları, dünya çapındaki dokuz Bulgari Hotels &Resorts tesisinin imza görünümlerini yaratan Milano merkezli ACPV Antonio Citterio Patricia Viel mimarlık stüdyosu tarafından tasarlandı. Studio Polis of Rome’dan mimar Gennaro Farina ise binanın restorasyon işlerinin tasarımını ve dekoratif unsurların küratörlüğünü üstlenerek şehir planlamasına katkıda bulundu. Bulgari, dokuzuncu ve en yeni otelini seçkin bir davetli grubuna çeşitli etkinliklerle tanıttı. Davetliler canlı müzik, dans, olağanüstü bir gastronomi sunumu ve muhteşem bir drone gösterisine tanıklık etti. Ön tanıtıma katılan 600 seçkin davetlinin arasında Bulgari marka elçileri ve etkinliğe kendi ışıltısını katan seçkin isimler yer aldı. Bulgari Marka elçilerinden Zendaya ve Monete koleksiyonunun yıldız tasarımlarından Augustus Emeral Monete Sautoir kolyesini taşıyan Priyanka Chopra Jonas öne çıkan isimler arasındaydı. Ayrıca, Türk oyuncu Alina Boz, Fransız oyuncu Adele Exarchopoulos, Alman oyuncu Emilia Schüle, Lübnanlı TV sunucusu ve gazeteci Raya Abi Rached ve Suudi Arabistanlı TV sunucusu Lojain Omran gibi uluslararası isimlerin yanı sıra İtalyan oyuncular Miriam Leone, Cristiana Capotondi ve Alessandro Gassmann etkinliğin davetlileri arasında yerini aldı. Önde gelen uluslararası basın mensupları, seçkin İtalyan diplomatlar ve Roma cemiyet hayatından tanınmış isimler de etkinliği onurlandırdı.

Bulgari Hotels&Resorts

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