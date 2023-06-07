Magazin Hattı

Nişantaşı'nda açılış

İsviçreli lüks saat markası, Nişantaşı’nda açtığı butiğini marka dostlarını ağırladığı keyifli bir davet ile tanıttı.

Giriş: 07 Haziran 2023 Çarşamba
Nişantaşı'nda açılış

İsviçreli lüks saat markası Longines, Türkiye’deki ilk butiğinin açılışını şık bir davet ile duyurdu. Nişantaşı’nın en prestijli caddesi Abdi İpekçi’de kapılarını açan butiğin açılış davetinde Longines CEO’su Matthias Breschan ve Orta ve Uzakdoğu Bölge Müdürü Patrick Aoun ise onur konuklarıydı. Longines marka direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ve ROTAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal ev sahipliğinde gerçekleşen keyifli davete marka dostlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı. Longines CEO’su Matthias Breschan ise açılış konuşmasında İstanbullular ile buluşmanın heyecanını şu sözler ile dile getirdi: ‘Longines olarak, İstanbul'da ilk butiğimizi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul gibi bu denli zengin bir kültürel mirasa ve tarihe sahip olan bir şehir ile köklü markamızı buluşturmak bizim için ayrıca heyecan verici. Markamızın bu topraklar ile ilişkisi çok eskiye dayanıyor olması da bizim için ayrı değer taşıyor. Osmanlı İmparatorluğu çok geniş topraklara sahip olduğu için Longines’den özel olarak iki zaman dilimini gösteren saat üretmesini talep etmişti. Longines de bu talep üzerine ilk defa iki farklı zaman dilimini gösteren GMT fonksiyonlu saatini üretmişti’. ‘‘Zarafet bir tavırdır’ mottosuna yakışan şık dekorasyonu ve canlı müzik performansı eşliğinde gerçekleşen davette misafirler markanın yeni koleksiyonlarını da keşfettiler.

Onur AYDIN

Nişantaşında açılış

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