Doğal davet...

Antakya’nın eşsiz gastronomi kültürüne yeni ve doğal bir bakış açısıyla yaklaşan Dr. Naz Demirkılıç’ın yiyecek ve içecek konusundaki mevcut bilgi ve deneyimini, sektöre duyduğu tutkusu,köklü aile kültürü ile birleştirmesi sonucu yarattığı Frea Naturalz markası, önceki gün Delicatessen Etiler’de şık bir tadım daveti verdi. Projehane ev sahipliğindeki ünlü isimlerin de katıldığı davette misafirler Frea Naturalz’ın doğal ürünlerini deneyimlediler. Misafirlerine markasının hikayesini anlatan Dr. Naz Demirkılıç: “Sağlıklı kalmanın sağlıklı beslenmek ile ilişkili olduğunu, bu nedenle son yıllarda herkesin doğaya ve doğala dönüş yaptığını" belirtti. Davete katılan isimler arasında Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Arzu Kunt, Emel Oysal vardı.