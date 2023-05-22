Baruh'tan “Creation” sergisi

Resim sanatçısı Sibel Baruh, “Creation” adını verdiği ilk kişisel resim sergisini sanat dostu Le Meridien Hotel'de, gerçekleşen bir davetle sanat severlerin beğenisine sundu. Yaklaşık üç yıldır, uluslararası başarılı sanatçı Emre Ertürk'ten, özel teknik resim ve sanat terapisi dersleri alan Sibel Baruh, “Creation” adlı ilk kişisel resim sergisini, sosyal yaşamın tanınmış isimleriyle sanat camiasının önemli isimlerinin katıldığı renkli bir davetle tanıttı. Le Meridien Hotel'de, gerçekleşen açılış kokteylinde konuklarıyla bir araya gelen Sibel Baruh ve sanat dersleri eğitimi aldığı ve aynı zamanda bu özel serginin küratörlüğünü yapan Emre Ertürk, Resim ile Sanat Terapisi hakkında katılımcılara bilgilendirici konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından sergilenen resimler, davetlilerin ve sanatseverlerin beğenisini sunuldu. Tablolarında, Crea adını verdiği Yusufcuk böceği karakterinin, iyilik ve kötülük arasındaki serüvenini anlatan Sibel Baruh, birbirinden güzel çalışmalarını tuval üzeri, akrilik tekniği ile yaratmış. Le Meridien Hotel’in Mezanin katında sanatseverler tarafından büyük ilgi gören Creation adlı serginin açılış gecesinde Sibel Baruh’un sergilenen eserlerinin hepsi, sanat sever konuklar tarafından satın alındı.