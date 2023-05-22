GreenSpa Art of Living House kurucusu Dilek Eren, Maçka Residences’de ki yeni adresinde yaşam sanatçılarının bir araya geldiği 5 Senses etkinliklerden ilki ‘Senin Sesin’ başlıklı geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Yoga, ses meditasyonu, ayurvedik terapiler, pilates, özel masaj uygulamaları, hamam, spa, sauna ve zengin brasserie lezzetleriyle tasarlanmış olan GreenSpa Art of Living House 5 Sense etkinliğinde Cantekin Temizer ‘in şiir gibi sunumu ve liderliğinde Alegra Benardete’nin nefes pratiği ile başlayıp Diğdem Girici’nin ses meditasyonu Asena Akan’ın methodu “Kendini Akord Et” ile farkındalık dolu keyifli anlar yaşadı.