Magazin Hattı

Şık açılış

İş ve cemiyet hayatı özel açılışta bir araya geldi.

Giriş: 11 Mayıs 2023 Perşembe
Şık açılış

Kurulduğu ilk günden bu yana fark yaratan menüsü, müşteri memnuniyeti ve eşsiz lezzetleri ile adını duyurmaya devam eden HuQQabaz, Vadistanbul AVM’de yapay zeka ile tasarlanmış yeni mimari dizaynını ve sunumlarını misafirlerine tanıttı. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı


davette sunumlar misafirlerden tam not aldı. 2023 yılı sonuna kadar açmayı planladığı ve projeleri başlayan yeni şubeleri ile Houston başta olmak üzere, Londra, Melbourne, Abu Dhabi, Manama, Kahire, Bakü, Doha, Taşkent, Cidde, Ramallah, Tahran ve Süleymaniye’de misafirlerini ağırlamaya


başlayarak, toplamda 45 şubeye ulaşacağının müjdesini de verdi.

Şık açılış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Ailece caddede yürüdüler

Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile Bebek'e inerek Boğaz'da yürüyüş yaptılar.

Güncel Özilhan'ın davet sofrası...

Yasemin Özilhan, dostları için hazırladığı şık davet masasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Ayaydın ameliyat oldu

İş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın omurilik ameliyatı oldu.
Caddeler Hanımların Bebek turu

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Roksi Garih ve yakın dostu önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparak stres attılar.
Magazin Hattı Şık açılış

İş ve cemiyet hayatı özel açılışta bir araya geldi.
Jet Set Robert De Niro 7'nci kez baba oldu!

Ünlü aktör Robert De Niro, katıldığı bir programda muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi..." cevabını vererek 7'nci kez baba olduğunu itiraf etti.
Davetler Sanat tutkunlarına ‘Prestij Sergisi’

Usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleşen ‘Prestij Sergisi’ serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz sanatseverlerle buluştu.

Güncel Kosif, annesi için tasarladı

Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.
Jet Set "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti"

Angelina Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı. Jolie, "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" dedi
Magazin Hattı Başarım Sensin'den anlamlı yemek

Eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir yemek daveti düzenlendi.

Magazin Hattı 14. yıla görkemli kutlama...

Quality of Magazine, 14. yılını özel bir gecede kutladı.

Güncel Hakkolar'ın maç keyfi...

Genç iş insanı Allan Hakko, oğlu Benjamin ve dostlarıyla birlikte Fenerbahçe basketbol maçını izledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.