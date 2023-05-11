Şık açılış

Kurulduğu ilk günden bu yana fark yaratan menüsü, müşteri memnuniyeti ve eşsiz lezzetleri ile adını duyurmaya devam eden HuQQabaz, Vadistanbul AVM’de yapay zeka ile tasarlanmış yeni mimari dizaynını ve sunumlarını misafirlerine tanıttı. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı

davette sunumlar misafirlerden tam not aldı. 2023 yılı sonuna kadar açmayı planladığı ve projeleri başlayan yeni şubeleri ile Houston başta olmak üzere, Londra, Melbourne, Abu Dhabi, Manama, Kahire, Bakü, Doha, Taşkent, Cidde, Ramallah, Tahran ve Süleymaniye’de misafirlerini ağırlamaya

başlayarak, toplamda 45 şubeye ulaşacağının müjdesini de verdi.