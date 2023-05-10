Magazin Hattı

Başarım Sensin'den anlamlı yemek

Eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir yemek daveti düzenlendi.

Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba
Başarım Sensin'den anlamlı yemek

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yaşanan büyük deprem afeti sonrası eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan depremzede üniversite gençlerini de unutmayan Başarım Sensin Derneği, Bebek’teki Frontiere restoranda bir yemek düzenledi. Depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla düzenlenen yemeğe cemiyetin ünlü isimleri katılım sağladı. “OD URLA”nın katkılarıyla yapılan yemekte Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Yeşim Alemdar Manav, Özge Sander, Mine Aksu, Hülya Uyar, Mine Toprak Ekmekçi, Kadriye Olgar, Buket Bayraktar, Pınar Solu, Vuslat Dağlı, Sinem Sancaktar, Sevcan Polat gibi tanınmış isimler yer aldı. İzmir Urla’da tamamen organik ürünlerden hazırlanan özel yemek davetlilerden tam not aldı. Yemekte bir konuşma yapan eski akut başkanı ve kurucusu Nasuh Mahruki, konukları ülkemizin gündemi olan deprem ile ilgili bilgilendirdi. Yemek sonunda Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder katkılarından dolayı Nasuh Mahruki ile OD URLA’nın şefi ve sahibi Osman Sezener’e teşekkür plaketlerini takdim etti. Yemekte bağışçıların katkılarıyla toplanan tüm gelirle 110 depremzede üniversite öğrenicisinin tüm eğitim masrafları karşılandı.

Başarım Sensin Derneği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat tutkunlarına ‘Prestij Sergisi’

Usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleşen ‘Prestij Sergisi’ serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz sanatseverlerle buluştu.

Güncel Kosif, annesi için tasarladı

Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.
Jet Set "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti"

Angelina Jolie, 2007'de hayatını kaybeden annesi Marcheline Bertrand'ı doğum gününde duygusal bir mesaj ile andı. Jolie, "Annem yaşasaydı 73 yaşına girecekti" dedi
Magazin Hattı Başarım Sensin'den anlamlı yemek

Eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan Başarım Sensin Derneği, depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir yemek daveti düzenlendi.

Magazin Hattı 14. yıla görkemli kutlama...

Quality of Magazine, 14. yılını özel bir gecede kutladı.

Güncel Hakkolar'ın maç keyfi...

Genç iş insanı Allan Hakko, oğlu Benjamin ve dostlarıyla birlikte Fenerbahçe basketbol maçını izledi.
Magazin Hattı Özel açılış...

Sofra ve ev dekorasyonu ürünlerine yeni bir soluk getiren dekorasyon markası, özel bir davet ile kapılarını açtı.
Güncel Doğada kısa bir mola...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, doğada yürüyüş yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Anadolu Yakası sanatla buluşuyor!

Filiz Yılmaz tarafından 2023’te Koşuyolu’nda hayata geçirilen RS Sanat Alanı, Anadolu Yakası'nı sanatla buluşturdu.

Güncel Kahvaltıda buluştular...

Yakın aile dostları Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Melisa-Mehmet Mutlu çifti kahvaltıda bir araya geldi.
Güncel Sabancı artık Oxford mezunu...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.
Davetler Depremzede çocuklar için anlamlı konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına destek oldu. Konserde sanatçı Hadise depremzede çocuklar için sahne alarak şarkılarını söyledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.