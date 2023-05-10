Başarım Sensin'den anlamlı yemek

Başarım Sensin Derneği, eğitimde maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yaşanan büyük deprem afeti sonrası eğitimde fırsat eşitsizliği yaşayan depremzede üniversite gençlerini de unutmayan Başarım Sensin Derneği, Bebek’teki Frontiere restoranda bir yemek düzenledi. Depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla düzenlenen yemeğe cemiyetin ünlü isimleri katılım sağladı. “OD URLA”nın katkılarıyla yapılan yemekte Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Yeşim Alemdar Manav, Özge Sander, Mine Aksu, Hülya Uyar, Mine Toprak Ekmekçi, Kadriye Olgar, Buket Bayraktar, Pınar Solu, Vuslat Dağlı, Sinem Sancaktar, Sevcan Polat gibi tanınmış isimler yer aldı. İzmir Urla’da tamamen organik ürünlerden hazırlanan özel yemek davetlilerden tam not aldı. Yemekte bir konuşma yapan eski akut başkanı ve kurucusu Nasuh Mahruki, konukları ülkemizin gündemi olan deprem ile ilgili bilgilendirdi. Yemek sonunda Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder katkılarından dolayı Nasuh Mahruki ile OD URLA’nın şefi ve sahibi Osman Sezener’e teşekkür plaketlerini takdim etti. Yemekte bağışçıların katkılarıyla toplanan tüm gelirle 110 depremzede üniversite öğrenicisinin tüm eğitim masrafları karşılandı.