14. yıla görkemli kutlama...

İş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Cahide Show ekibinin birbirinden renkli ve eğlenceli dans gösterisiyle başlayan gecede eğlencenin fitili ateşlendi. Quality of Magazine’in Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Salih Keçeci açılış konuşmasında 14 yıldır büyük bir özveri ve emekle bugünlere gelmenin sevincini tüm misafirlerle paylaştı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 33 ödül sahiplerini buldu.