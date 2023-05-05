Magazin Hattı

Girişimci İş Kadınları törende!

Türk İş Kadınları Rehberi tarafından bu yıl 3.kez düzenlenen tören, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşti.

Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma
Girişimci İş Kadınları törende!

Türk İş Kadınları Rehberi tarafından bu yıl 3.kez düzenlenen tören, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşti. İş dünyasının nabzını tutan başarılı iş kadınları Adile Sultan Sarayı'nda bir araya geldi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün üstlendiği gecede


iş dünyasında girişimci olarak yer alan başarılı iş kadınlarına plaketleri takdim edildi. Geceye Esin Yağmurdereli, Türkan Şerbetçi, Ece Gürsel, Nur Ertürk, Pınar Bent, Ferman Toprak eşi Hilal Toprak gibi cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Ferhat Muğurtay

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