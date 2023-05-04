Onur Ödülleri sahiplerini buldu!

Türk sinema dünyasının Efsane Yönetmeni Mehmet Ali Gündoğdu 50. sanat yılı onur ödülleri törenle sahiplerini buldu. Mecidiyeköy Profilo AVM Gala Salonu’ndaki gecede; sanat camiasının birbirinden ünlü isimleri bir araya gelirken pek çok farklı alandan ödüller de sahiplerini buldu. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Firuze Gök’ün “Yılın İş Kadını” ödülünü aldığı gecede başarılı iş kadınını yakın dostları da yalnız bırakmadı. Efsane yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu da yaptığı konuşmada sanata ve sanatçıya her zaman destek olan ve kendisinin yanında duran dostlarına teşekkür etti.