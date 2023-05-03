Sanat ve Sanayi konuşuldu...

Üçüncüsü gerçekleştirilen Aksan Kozmetik Sanat ve Sanayi Söyleşi Günü’ne otomotiv ve turizm sektörlerinde tanınmış iş insanı, aynı zamanda da Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanı Dursun Özbek konuk olarak katıldı. Söyleşide konuşan Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Zafer Kutanoğlu; “Sanat ve Sanayi Söyleşileri’nin üçüncüsünü düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin saygın iş insanı Dursun Özbek’in otomotiv ve turizm gibi iki zorlu sektörde ne gibi başarılar elde ettiğini dinlemek, ufkumuzu genişletti. Böylesi meşakkatli bir iş yolculuğuna Galatasaray Başkanlığı gibi zorlu bir durak eklemesi, kendisinin ne denli yoğun bir çalışma hayatı olduğunu gösteriyor. Paylaştığı kıymetli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi. Söyleşinin ardından Zafer Kutanoğlu, konuğu Dursun Özbek’e teşekkür plaketi takdim etti.