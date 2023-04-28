Düzce’ye uzanan bir yolculuk...

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla Pervin Ersoy’un

başlattığı Rotahane ve iş ortağı Bak Yapı ortaklığında Karadeniz Bölgesi’nin gözde şehirleri

Düzce ve Bolu’ya seyahat düzenledi. 2 ili kapsayan dopdolu bir programla Rotahane ekibi keşif dolu günler geçirdi. Gezinin ilk durağı Konuralp Prusias ad Hypium Antik Tiyatro ziyareti ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra Düzce Turizm Enformasyon Bürosu ve kent merkezi ziyaret edildi. Akçakoca Ceneviz kalesi ziyareti ve “Tarihi Yukarı Mahalle Bakır Tencereliler Grubu” gösterisi ise

gezinin bir sonraki durağı oldu. Akçakoca Merkez Cami Ziyareti ve Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ziyareti de keşfedildikten sonra Bolu’ya yola çıkıldı. Özellikle bahar aylarında keşfedilmeyi bekleyen Abant Gölü’nde uzun bir yürüyüş sonrasında Abant Köşkü ziyareti ile seyahat tamamlandı.