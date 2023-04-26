Pasajda Bir Yıl Sergisi!

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği’nin Pasajda Bir Yıl projesi dördüncü dönemini geride bıraktı. Projede yer alan 9 sanatçının 60 adet eserinden oluşturulan seçki, Prof. Dr. Nedret Sekban küratörlüğünde Galeri Deniz’de sanatseverler ile buluştu. DenizBank ve İyilik İçin Sanat Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen sergi açılış davetine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Aslı Özok gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.