Magazin Hattı

Türk İş Kadınları buluşuyor...

Türk İş Kadınları Dergisi’nin düzenleyeceği ödül töreninde iş dünyasının nabzını tutan Türkiye’nin başarılı kadınları bir araya gelecek

Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma
Türk İş Kadınları buluşuyor...

Türk İş Kadınları Rehberi’nin 3. kez düzenlediği plaket töreninde iş dünyasının nabzını tutan başarılı iş kadınları İstanbul Adile Sultan Sarayı'nda bir araya gelecek. Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün üstleneceği gecede iş dünyasında girişimci olarak yer alan başarılı iş kadınlarına plaketleri takdim edilecek. Kadınların iş gücüne katılarak, başarılı girişimlere imza atması ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük fayda sağlarken, yeni girişimcilere de ilham kaynağı oluyor. Cesaretle iş hayatında yer alan kadınlar, kendi işini kurmak isteyen yeni girişimci iş kadınlarına da örnek teşkil ediyor. İş dünyasında küçük işletmelerden, büyük şirket yönetimine kadar adeta ekonominin nabzını tutan iş kadınları, sanat ve cemiyet hayatının iş kadınları ile birlikte 3 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Adile Sultan Sarayı’nda buluşuyor. Türk İş Kadınları ve Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: " İş hayatında girişimci olarak yer alan iş kadınlarını bu sene 3.kez bir araya getiriyoruz. Amacımız kadının iş hayatındaki gücünü ve başarısını sunmak, aralarında kurulacak işbirliklerini sağlamak ve emeklerinin karşılığında bu gecede kendilerini plaket ile onurlandırmaktır. Afet bölgesinde yer alan tüm iş kadınlarımızı da destekliyoruz. Bu bölgeden katılan tüm iş kadınları ücretsiz olarak Türkişkadınları.com 'da yer veriyoruz. Tüm girişimci iş kadınlarını işbirliğine davet ediyorum."


Türk İş Kadınları Dergisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı “Yüz Akımız 100 Kadın”...

Yüz Akımız 100 Kadın” kitabının lansmanı yapıldı. Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.

Caddeler Hakkolar Bebek'te...

Başarılı iş insanı Cem Hakko'nun eşi Ronit Hakko, gelinleri Deniz Aktaş Hakko ile Bebek'te bir araya gelerek sohbet etti.
Caddeler Hanımların cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları İstanbul'un elit semti Bebek'te dolaştılar.
Güncel Malatya’ya anlamlı ziyaret!

Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Rotahane ekibi önceki gün deprem felaketini yaşayan illerden Malatya’ya bir seyahat düzenledi.

Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Davetler Göz kamaştıran mücevherler...

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, “Begüm’s Botanical Garden” koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.

Güncel Eczacıbaşı'na 'Pusula Kitap Ödülü'

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kaleme aldığı “Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler” kitabı, Pusula Kitap Ödülü'ne layık görüldü.
Jet Set Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!

6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.
Güncel Özilhan tarzı!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, beyaz kombiniyle farkını ortaya koydu.
Güncel Afrika'da tırmanış...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, Güney Afrika'daki Maclear's Beacon dağına tırmandı.
Jet Set Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı!

Stranger Things dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı.
Caddeler Boğaz'da stres attılar!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Boğaz'da yürüyüş yaparak stres attılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.