Bilim insanı Christian Drapeau Türkiye'de!

Stemregen Marka Yüzü güzel manken Nurbanu Gündüz, İstanbul ve Ankara’da konferans vermek için Türkiye’ye gelen gelen Kök Hücre bilim insanı, Christian Drapeau’yu Ankara ve İstanbul’da ağırladı. Dünyanın ilk bitki bazlı kök hücre artırıcılarından olan Stemregen’i Ankara ve İstanbul’da sağlık profesyoneline anlatan Drapeau, Kök Hüce ve Stemregen konusunda konferanslar verdi. Bu özel etkinlikte Stemregen marka yüzü olan güzel manken Nurbanu Gündüz de Christian Drapeau’ya eşlik etti. 25 yıldır kök hücre ve botanik alanında araştırmalar yapan Drapeau, Hayatın her alanında destek sağlayan takviye edici gıda Stemregen’in marka yüzü Nurbanu Gündüz, Christian Drapeau ile birlikte Le Baron’da düzenlenen konferansa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.