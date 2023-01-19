"Geri Dön" sergisi...

Beynelmilel bilinirliğe sahip ve dünyanın dört bir köşesinden koleksiyonerleri olan Andreas Georgiadis'in sanatçısı olduğu Istanbul Concept’deki ikinci solo sergisi “Geri Dön/Come Back”in açılışı; Yunanistan Başkonsolos Vekili Stavros Christodoulidis, Yunanistan Ticaret Ataşeliği Ekonomik ve Ticari İşler Müsteşarı Apostolos Digbasanis, Basın Danışmanı Yorgos Mamalos ve diğer konsolosluk yetkililerinin yanı sıra, koleksiyonerler ve iş dünyasından da değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılıştan hemen önce düzenlenen ön gösterimde ise sanatçı Georgiadis’in ünlü şair Konstantinos Kavafis’in şiirlerinden aldığı ilhamla yarattığı eserlerinin detaylı anlatımına, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ersin Umulu’nun okuduğu Kavafis şiirleri eşlik etti. Resim sanatıyla şiir harmanlandı ve izleyiciler Kavafis’in şiirsel evrenine Andreas Georgiadis'in resimleri ile şahitlik ettiler.