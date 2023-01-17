Birleşik Krallık Wessex Kontu Prens Edward, babası Edinburgh Dükü Prens Philip adına kurulan Duke of Edinburgh Vakfı’nın World Fellowship oluşumunun 35.yıl kutlaması için özel bir davet düzenledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Birleşik Krallık’tan seçkin isimlerin katıldığı etkinliğe, Türkiye’den Horizon Group-TBS (Tarabya İngiliz Okulları) kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin davet edildi. Windsor Sarayında gerçekleşen bu özel gecede, Vakfın Başkanlığını yürüten Prens Edward, Mehmet Gültekin’e “Kraliyet Sonsuzluk Rozeti ve Plaketi”ni tören ile takdim etti. Prens Edward, rozet takdim töreninde, Gültekin’in World Fellowship olarak, eğitime olan tutkusu ve dünyanın dört

bir yanındaki gençlerin eğitimleri için ödül programına gösterdiği destek nedeniyle, teşekkür niteliğinde, bu özel nişanı takdim ettiklerini ifade etti. Gültekin, Türkiye’den bu alanda rozet alan ilk kişi olma özelliği taşıyor.