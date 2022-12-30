Magazin Hattı

Yeni yıla özel davet!

Novikov İstanbul'un yeni yıl partisi önceki akşam görkemli bir davet ile gerçekleşti.

Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma
Yeni yıla özel davet!

Dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov İstanbul yeni yıl partisi önceki akşam görkemli bir davet ile gerçekleşti. Gecenin ev sahibi Novikov CEO’su Dilyara Makarova basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Makarova uluslararası büyüme konusunda Vogue oteller zinciri sahibi Turan Avcı ile bir stratejik iş birliği anlaşması yaptıklarını açıkladı. Novikov CEO’su Dilyara Makarova’nın ev sahipliğinde Rolls - Royce Powered By Hello işbirliğinde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış isimleri katıldı. Yeni yıl daveti ile ilgili konuşan Makarova, “Buradaki etkinlikte olmaktan çok mutluyum. Buradan bütün Türk halkının yeni yılını kutlarım iyi bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi. Türkiye'de bulunan Novikov Restoran ile ilgili bilgiler veren Makarova, “Türkiye'de 3 restoranımız var. Ayrıca birçok planımız var bunlardan birisi Antalya" müjdesini verdi. Novikov CEO’su özellikle istanbul ve Antalya’da büyümeyi planladıklarını söyledi. Makarova, dünyanın en önemli restoranları arasında olan Novikov’un uluslararası büyüme stratejisini de açıkladı. Makorova üç yıl önce uluslararası büyüme ile ilgili bir karar aldıklarını ve stratejik ortak olarak Vouge oteller zinciri sahibi Turan Avcı ile anlaştıklarını vurguladı.

Novikov

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