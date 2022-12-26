UNICEF gönüllülerinden yeni yıl daveti!

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu’nun desteğiyle bir araya gelen Genç UNICEF Gönüllüleri Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl buluşması düzenlediler. UNICEF’in yürüttüğü çalışmaları desteklemek üzere Hodan’da gerçekleşen davete çocuklar için katkıda bulunmak isteyen isimler katıldı. Davetliler, UNICEF Hayat Veren Hediyeler’den en zor durumdaki çocukları ölümcül hastalıklardan koruyacak hayati değerde aşılar içeren ‘Yeni Yıl, Taze Umutlar’ paketi bağışladılar. UNICEF, en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu bölgelerinde faaliyet gösteriyor. 190’dan fazla ülke ve bölgede, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek için her yerde, tüm çocuklar için çalışıyoruz.