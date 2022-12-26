Magazin Hattı

UNICEF gönüllülerinden yeni yıl daveti!

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu’nun desteğiyle bir araya gelen Genç UNICEF Gönüllüleri Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl buluşması düzenlediler.

Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi
UNICEF gönüllülerinden yeni yıl daveti!

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu’nun desteğiyle bir araya gelen Genç UNICEF Gönüllüleri Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl buluşması düzenlediler. UNICEF’in yürüttüğü çalışmaları desteklemek üzere Hodan’da gerçekleşen davete çocuklar için katkıda bulunmak isteyen isimler katıldı. Davetliler, UNICEF Hayat Veren Hediyeler’den en zor durumdaki çocukları ölümcül hastalıklardan koruyacak hayati değerde aşılar içeren ‘Yeni Yıl, Taze Umutlar’ paketi bağışladılar. UNICEF, en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu bölgelerinde faaliyet gösteriyor. 190’dan fazla ülke ve bölgede, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek için her yerde, tüm çocuklar için çalışıyoruz.

UNICEF Gönüllüleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te keyifli gün...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu yakınlarıyla caddelerde dolaşarak geçirdi.
Davetler Yeni yıl daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yıl davetinde bir araya geldiler.

Güncel 2022’nin ayrılıkları…

2022 yılı bazı çifleri çok mutlu ederken kimilerini de ayrılık kararıyla çok üzdü...
Magazin Hattı UNICEF gönüllülerinden yeni yıl daveti!

UNICEF Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu’nun desteğiyle bir araya gelen Genç UNICEF Gönüllüleri Ayşe Sırma Özberber, Deniz Karace, Irmak Karace, Nazlı Sabancı ve Rabia Sarıkatipoğlu dezavantajlı çocuklar yararına yeni yıl buluşması düzenlediler.

Güncel Çifte kutlama!

Demet Sabancı Çetindoğan ve Berrin Yoleri yeni yaşlarını dostlarının sürpriziyle kutladı.
Güncel 2022'nin anneleri...

2022’de anneliği tadan ünlü hanımlardan başlayalım istedik. İşte yılın süper anneleri ve 2022’de müjdeli haberi alan anne adayları...
Magazin Hattı “Fantasia” koleksiyonuna davet!

Ace Nayman “Fantasia” isimli Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonunu tanıttı.  
Davetler İş dünyası açılışta...

İkinci el otomotiv sektörü “Terminal” konseptinin açılış töreni iş ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.

Magazin Hattı 110. yılda görme engelli gençlere hediye...

Çocuklar Ülkesi KidZania, Abdi İbrahim’in 110. yılında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı.
Güncel Boğaz'da balık tuttular!

Neslişah Alkoçlar Düzyatan çocuklarıyla birlikte Boğaz'da balık tuttu.
Güncel Ailece yeni yıl yemeği...

İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.
Caddeler İş dünyası Bebek'te...

İş insanları Ferit Şahenk, İzzet Garih, Hüsnü Güreli ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.