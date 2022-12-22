Palandöken'de etkinlik...

Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken’deki konumuyla kış sporu severlerin tercihi Sway Hotels, 16-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile yeni sezona “Merhaba!” dedi. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda gerçekleşen özel davette Türkiye’nin iş, sanat, cemiyet ve spor dünyası bir araya geldi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinliklerde, çeşitli atölyelerin yanında Bengü Beker, Güntaç Özdemir, Andreas Moles, Tai, Yakuza, Yaz Yüceil ve Aytek Dorken sahne performansları gerçekleştirdi.