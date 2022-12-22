Magazin Hattı

Palandöken'de etkinlik...

Ünlü simalar “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile yeni sezona “Merhaba!” dedi.

Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe
Palandöken'de etkinlik...

Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden Palandöken’deki konumuyla kış sporu severlerin tercihi Sway Hotels, 16-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşen “Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal” ile yeni sezona “Merhaba!” dedi. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda gerçekleşen özel davette Türkiye’nin iş, sanat, cemiyet ve spor dünyası bir araya geldi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinliklerde, çeşitli atölyelerin yanında Bengü Beker, Güntaç Özdemir, Andreas Moles, Tai, Yakuza, Yaz Yüceil ve Aytek Dorken sahne performansları gerçekleştirdi.

Sway Winter Season Opening by Yapı Kredi Crystal

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Zamansız tasarımlara tanıtım!

Osmanlı Sanatı uzmanı Serdar Gülgün, yılbaşına özel üretilen yeni koleksiyonunu tanıttı.
Magazin Hattı Timur çiftinin lansman şıklığı...

Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur ve eşi Emine Timur, Galatasaray’ın Leo Residences lansmanında şıklıklarıyla göz doldurdu
Davetler İstanbul'da özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının İstanbul'daki mağazasında özel bir davet verdi.
Davetler Yeni yıl için alışveriş...

Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen ‘Magic Christmas Market’ etkinliğinde buluştu.
Güncel Yakın'a sürpriz kutlama...

Öznur Yakın yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Magazin Hattı Yeni yıl daveti!

Nişantaşında düzenlenen yeni yıl daveti iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaları bir araya getirdi.

Magazin Hattı Adana'da girişimci kadınlardan festival...

Dört başarılı iş kadını tarafından kurulan Brandroof, Adana’da girişimcileri yılbaşı alışveriş şenliğinde buluşturdu.

Güncel Özilhan'dan yılbaşı sofrası...

Yeni yıl hazırlığı yapan Yasemin Özilhan, ailesi ve dostları için evinde küçük bir yılbaşı daveti verdi.
Magazin Hattı Başarım Sensin'den yılbaşı yemeği!

Başarım Sensin Derneği üyeleri yılbaşı yemeğinde buluştu.

Güncel Dostlarıyla yeni yılı kutladı!

Beyza Uyanoğlu, dostlarıyla çıktığı tatilde yeni yılı erkenden kutladı.
Haftanın Şıkları Siyah uyum...

Şirin Yalçın
Davetler Dijital modaya davet...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları dijital modaya öncülük eden markanın “multiverse” dünyasına girişini lansmanla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.