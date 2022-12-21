Magazin Hattı

Adana'da girişimci kadınlardan festival...

Dört başarılı iş kadını tarafından kurulan Brandroof, Adana’da girişimcileri yılbaşı alışveriş şenliğinde buluşturdu.

Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba
Adana'da girişimci kadınlardan festival...

Züleyha Körbulak, Ebru Dinç Sarı, Gülümsün Adalı Özelköse ve Funda Hamed’in organizasyonuyla Sheraton Grand Adana Hotel’de gerçekleşen yılbaşı alışveriş şenliğinde davetliler etkinliğe katılan markaların tasarımlarına ilgi gösterdi. Son birkaç yılın Adana’daki en büyük etkinliği olan yılbaşı alışveriş şenliği dolu dolu bir güne ev sahipliği yaptı. Alışverişle sosyal sorumluluğu birleştiren güçlü 4 kadın, hem çeşitli illerden pek çok girişimci firmayı, hem de Adanalı girişimci kadınların markalarını Brandroof yılbaşı alışveriş şenliğinde buluşturdu.




Alışveriş ve Eğlence Bir Aradaydı




Alışverişin yanı sıra alanında uzman ünlü kişilerin gerçekleştirdiği söyleşiler ve workshop’larla keyifli ve renkli bir etkinlik gerçekleşti. Ünlü modacı Hakan Akkaya’nın gardırop detoksu söyleşisi, make up artist Müberya Sağlam’ın gelin makyajı tüyoları, Şansım Adalı Sudi Etüz / modada metaverse söyleşisi, Menderes Samancılar ve Oben Gül Ejder’in imza günü, Niyazi&Hande Şimdivar ile estetik sohbetleri şenliğe damgasını vurdu. Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ayşe Adalı, Huriye Adalı, Emel Yıldırım, Asiye Kefeli, Hanife Akdağ, Özen Naz Akdağ, Tuğba Akdağ, Dilek Kabaca, Duygu Dinç, Çağla Yücel, Latife Atlı, İrem Saydam, Özlem Derundere, Özlem Öztürk, Pelin Bektaş, Sema Işık Saral gibi isimler de şenliğe katılarak destek oldular.

adana Yılbaşı Alışveriş Şenliği

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