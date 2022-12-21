Çikolata, yılbaşı davetlerinin baş rolünde...

Yılbaşında çikolataya talebin arttığını belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Çikolatanın zamanı, günü, mevsimi yok. Hem dünyada hem de Türkiye’de çikolata her zaman çok seviliyor. Ancak bazı zamanlarda çikolata satışlarında artış yaşanıyor. Yılbaşı davetlerinde en çok ikram olarak çikolata tercih ediliyor. Türkiye’de bayramlar ve yılbaşları bu tarihlerin başında geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla son zamanlarda çikolata satışları katlandı. Hem yılbaşı gecesi tüketilmek üzere alınıyor hem de insanlar sevdiklerini hediye ediyor. Ayrıca birçok kurum da çalışanlarına yılbaşı hediyesi için çikolata siparişi veriyor” dedi.