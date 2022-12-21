Magazin Hattı

Çikolata, yılbaşı davetlerinin baş rolünde...

Elif Aslı Yıldız, yeni yıla sayılı günler kala davetlerin vazgeçilmez lezzetlerini sıraladı. Bu lezzetlerin başında çikolata geliyor...

Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba
Çikolata, yılbaşı davetlerinin baş rolünde...

Yılbaşında çikolataya talebin arttığını belirten Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, “Çikolatanın zamanı, günü, mevsimi yok. Hem dünyada hem de Türkiye’de çikolata her zaman çok seviliyor. Ancak bazı zamanlarda çikolata satışlarında artış yaşanıyor. Yılbaşı davetlerinde en çok ikram olarak çikolata tercih ediliyor. Türkiye’de bayramlar ve yılbaşları bu tarihlerin başında geliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla son zamanlarda çikolata satışları katlandı. Hem yılbaşı gecesi tüketilmek üzere alınıyor hem de insanlar sevdiklerini hediye ediyor. Ayrıca birçok kurum da çalışanlarına yılbaşı hediyesi için çikolata siparişi veriyor” dedi.

çikolata Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız

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