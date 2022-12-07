Magazin Hattı

Kırmızı tasarımlara davet...

Tasarımcı Selvin Parunakyan, kendi adını taşıyan markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.

Giriş: 07 Aralık 2022 Çarşamba
Kırmızı tasarımlara davet...

Haute couture tasarımlarıyla uzun yıllar moda severlerin beğenisini kazanan Selvin Parunakyan, kendi adını taşıyan dinamik ve enerjik markasıyla modaya farklı bir bakış açısı getiriyor. Başarılı tasarımcı, ‘Selvin Parunakyan Fine Clothing’ adlı yeni koleksiyonunu cemiyet, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla Sanayi 313’te gerçekleştirdiği özel bir davette görücüye çıkardı. Sanayi 313’ün sanat ve tasarımı birleştiren ortamında gerçekleşen davette; Nergis Pekuysal, Begüm Özer, Melis Özer, Nilgün Esinli, Begüm Karamahmutoğlu, Arzu Kunt, Aslı Sipahi, Melis Göral ve Serap Sarı gibi cemiyet dünyasının tanınmış isimleri göze çarptı. Keyifli sohbet ve çay eşliğinde devam eden davette modasever hanımlar hem yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Selvin Parunakyan

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