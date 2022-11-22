Görkemli düğün!

Prof. Dr Ateş Özyeğin ve eşi Gül hanımın kızı Ege Özyeğin, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta ve eşi Saliha hanımın oğlu Burak Usta, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen muhteşem bir nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdiler. New York Barosu’na kayıtlı bir avukat olup İstanbul ve Londra’da da bürolarını açan Ege Özyeğin ve Liv Koleji ortaklığı olan Burak Usta Üniversite eğitimi için gittikleri Amerika’da tanıştılar. Çiftin nikah şahitliğini Hüsnü Özyeğin ve Muharrem Usta yaparken Ege Hanım’ın gelinliği, dünyaca ünlü modacı tarafından Lübnan’da kendisine özel olarak tasarlanan ve dikilen Zuhair Murad Couture, tercih ettiği ikinci gelinliği ise Oscar De la Renta imzasını taşımakta, Burak Bey’in damatlığı ise Tom Ford. Çift balayını işlerinin yoğunluğu nedeniyle ertelerken Burak Bey güzel bir sürpriz yapacağını belirtti.