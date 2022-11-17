İpekçi'den özel defile...

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlamak amacıyla Organizatör Banu Noyan tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage Awards, unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü modacı Cemil İpekçi’nin 50. yılını kutladığı ‘Paçavra’ adlı koleksiyonunun defilesinin ses getirdiği gecede, sektörün başarılı isimleri ödüllerini aldı. Defilede, Cemil İpekçi’nin 2022 Sonbahar – Kış “Paçavra” adlı koleksiyonunun defilesi büyük beğeni topladı. İlk kez bir defilesinde büyük beden manken kullanan İpekçi: “İlk defa bir defileme 46 beden bir manken çıkarttım. Bundan sonraki defilelerimde de büyük beden manken çıkaracağım. Bir dirhem et bin ayıp örter derler. Kilolu hanımlar da çok güzel giyiniyorlar. Neden illa mankenlerin zayıf ve genç olması lazım. Nefes aldığımız sürece, kendimize baktığımız sürece istediğimizi giyebiliriz” dedi.