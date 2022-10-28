Böbrek Vakfı'ndan Cumhuriyet balosu...

Lazzoni Otel’de gerçekleştirilen davete; TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyeleri ev sahipliği yaptı. 10. yıl Marşı eşliğinde bayrakların dalgalandırıldığı davet, büyük bir coşkuya sahne oldu. Davette bir konuşma yapan Vakıf başkanı Timur Erk, vakıf bağışçılarına ve davetlilere teşekkür ederken, davetlilerden iki kişinin doğum günleri olmasının hatırlatılması üzerine, “bugün sadece sizin değil, tüm Türkiye’nin doğum günü. 99. Yılımız hepimize kutlu olsun” dedi. Konuşması sırasında sahneye gelen ay yıldızlı pasta için ise “Türk bayrağını kesemem, sembolik olarak pasta kestiğimi düşünün lütfen, bu pastayı kesmiyorum diyerek davetlilerden büyük alkış aldı. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuğun katıldığı anlamlı organizasyonda, konukları kapıda karşılayan vakıf üyeleri tüm misafirlere ay yıldızlı özel tasarlanan rozetlerden taktı. Davette sahne alan Gökhan Sezen ve orkestrası Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu. Vakfın eski gönüllülerinden olan Eylem Şenkal ise 10. Yıl marşı esnasında Timur Erk’e sahnede eşlik ederek tüm salonu coşturdu. Davette; vakfın önemli bağışçılarından olan Ali ve Canan Salargil çiftine ise; Manavgat yangınında zarar gören Ümütlü köyü Sağlık Evi yapımını üstlendikleri için bir plaket takdim edildi. Uzun yıllardır görev alan sosyal komite üyelerine ise Teşekkür Belgeleri yine Vakıf Başkanı Timur Erk tarafından takdim edildi. Vakfa diyaliz cihazı bağışlayanlara da teşekkür plaketi takdim edildi.