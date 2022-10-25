Rengin Altınalmaz’ın "Amorf’’ları…

Grafik tasarımcısı ve sanat yönetmeni olarak çalışmalarının yanı sıra resimden heykele kolajdan video’ya kadar farklı disiplinlerde çalışmaları ile dikkat çeken Rengin Altınalmaz “Amorf” adını verdiği eserleri ile sanatsever dostlarının karşısına çıktı. Sanatçı, evrenin yaratım sürecini deneysel bir harmandan geçirerek yüzünü toprağa, suya ve doğaya dönüyor. Rengin Altınalmaz’ın ‘Amorf’ adlı sergisinde disiplinler arası pratikler ile çalıştığı birbirinden farklı yapıtlar yer alıyor. Amorf, sanatçının kendine özgü tekniğinin ön plana çıktığı, mistik ve tinsel bir doğa yaşamının arayışlarına dair huzurlu, çarpıcı ve heterojen bir bakış açısı sunuyor. Sergi Karaköy Onearc Galeri’de ziyaret edilebilir.