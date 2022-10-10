Kastamonu'nda açılış!

Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla mağazalaşma yönünde sektördeki öncü konumunu daha da güçlendiren NG Kütahya Seramik, 237. mağazasını Kastamonu’da hizmete sundu. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise konuşmasında Karadeniz’in incisi Kastamonu’da böylesine özel bir mağazayı açıyor olmaktan gurur duyduklarını söyledi: ‘’Biraz önce misafirlerimizle mağazamızı gezdik ve gördük ki içeride çok yenilikçi ve geleceği kucaklayan ürünler var. Gelişen çağımızda alışkanlıklarımız da değişti. Bizim de bu değişen taleplere, bakış açımızla, teknoloji yatırımlarımızla destek vermemiz gerekiyordu. 2013 senesinde İtalya’da bir fuarda gördüm; seramikte ebatlar çok büyümüş ve değişmişti. Türkiye’ye nasıl getirebiliriz; bu yüksek teknolojiyi ülkemize nasıl taşıyabiliriz diye araştırdım. Çabalarımız sonucunda getirdik ve dünyada bu teknolojiyi kullanan 4. fabrika olduk. Bizden önce sadece İtalya, İspanya ve Hindistan’da kurulmuştu. Böylesine kıymetli bir teknolojiyi ülkemize taşıyıp üretime geçirmeyi başardık. Şu anda NG Kütahya Seramik olarak sektörümüzü ve ülkemizi bu son teknoloji ürünlerle tanıtıyoruz ve ürünlerimizi çok sayıda ülkeye ihraç ediyoruz.’’