Azerbaycan’da uluslararası konferans!

Azerbaycan, “Cultural economy in Azerbaijan: Shusha–Development Impulses” uluslararası konferansına ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Kültür Bakanlığı ile Bilim ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ekonomi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Şuşa ve Bakü’de, kültür ekonomisinin gelişim perspektifleri Think4Culture başlığı ile değerlendirildi. Uluslararası konferansa; Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, İsrail, Almanya, Hindistan ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 15 farklı ülkeden uzman isimler katıldı. Konferansa Türkiye’den davet edilen sürdürülebilir Nej moda markasının kurucusu Multidisipliner Tasarımcı Nejla Güvenç; “Kültürel Canlanma ve Kültür Ekonomisi”, “Yaratıcı Bir Gelecek Yetiştirmek” ve “Yaratıcı Endüstrilerde Döngüsel Ekonomi Nasıl Kazanç Sağlayabilir?” oturumlarında panelist olarak yer aldı. Ülkemizde sürdürülebilir moda yaklaşıma öncülük eden başarılı Tasarımcı, Azerbaycan’daki konferansta, sürdürülebilir moda ve tasarımın döngüsel ekonomiye etkilerine yönelik değerlendirmeler yaptı. Nejla Güvenç, moda endüstrisinin dünyamızın geleceğini tehdit eden küresel ısınmadaki rolünü ve var olan yaklaşımların sürdürülebilir olmadığını görerek çıktığı marka yolculuğunda organik malzemelerin yaratıcı tasarımlarda hayat bulduğu çevre dostu tasarım çizgisi ile ilerliyor.