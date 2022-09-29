Magazin Hattı

'Dalyan Çocuk Festivali'

40. yaşını kutlayan İstanbul’un en köklü kulüplerinden Fenerbahçe Dalyan’da düzenlenen Çocuk Festivali, yoğun ilgili gördü.

29 Eylül 2022 Perşembe
'Dalyan Çocuk Festivali'

40. yaşını kutlayan İstanbul’un en köklü kulüplerinden Fenerbahçe Dalyan’da düzenlenen Çocuk Festivali, yoğun ilgili gördü. Dalyan’ın kurucu ortağı Melis Temelli’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar; bubble show'dan karikatüre, tiyatrodan konsere, yüz boyamadan dansa kadar birbirinden eğlenceli ve öğretici aktivitelerle unutulmaz bir festival yaşadı.Melis Temelli ‘’Hem eğlenceli hem de öğretici birçok aktivitenin yer aldığı festivalde çocukları; sanat, bilim ve sporla buluşturduğumuz için mutluyuz. Yılbaşında da çocuklar ve aileler için yine sürpriz bir etkinliğimiz olacak’’ dedi. Zeynep Temelli, Lara Türker da festivale katılan isimler arasındaydı. Festivalden elde edilen gelir, kız çocuklarının tenise kazandırılması için harcanacak.

Dalyan Çocuk Festivali

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