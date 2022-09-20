Son trendleri dinlediler!

Sosyal yaşamın tanınmış isimleri ve influencerlar, İsmail Tuncer ve Şamil Yazgan’ın kurduğu Renate Klinik’in, İzaka Terrace’ta verdiği davette bir araya geldi. Etkinlikte bu seneye damgasına vuracak “Renate Lift” uygulamasından bahsedildi. Serap Sarı, Arzu Kunt ve Betül Gülbahar’ın da aralarında yer aldığı konuklara estetik sektöründeki son yenilikleri anlatan Op. Dr. Hasip Şamil Yazgan, “Son yıllarda teknolojinin nimetlerinden yararlanarak uygulanan tekniklere özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu aşamada doğru protokol ve hekim seçimi çok önemli.” diyerek duygularını dile getirdi. Boğaz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşayan misafirler, şıklıklarıyla da göz doldurdu.