Magazin Hattı

Sanat tutkunları buluştu!

Touch Sanat Galerisi , Yaz Karması sergisiyle bir araya gelen 16 sanatçının farklı disiplindeki eserlerini beğeniye sundu.

08 Eylül 2022 Perşembe
Sanat tutkunları buluştu!

İnci Aytaç ev sahipliğinde Touch Sanat Galerisi , Yaz Karması sergisiyle bir araya gelen 16 sanatçının farklı disiplindeki eserleri ile bütünleşiyor. Suat Akdemir-Yiğit Yazıcı -Ferruh Karakaşlı-Mustafa Karyağdı-Gülay Okay-Gülveli Kaya-Salih Keleş-8-Muammer Bozkurt-Ebru Çakmak-Pınar Gökalp-Sevda Balaban-Sevil Kuranel-Umut Sungur-Tijen Şikar-Emel Vardar 30 Eylül'e kadar izlenebilecek sergide, tavandan zemine kadar kalabalık bir yerleştirme ile sunulan eserler, izleyici için sayısız mukayese ve ilişki kurma olanağı sunuyor. Usta sanatçılarla genç isanatçıları, bir araya getiren sergide , çoklu görme olasılıklarını ortaya sererek izleyiciyle sanat eseri arasında yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

Sanat tutkunları buluştu!

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