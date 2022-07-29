Bodrum'da yeni mağaza!

5 yıl aradan sonra Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açan MacKenzie-Childs’ın TR Distribütörü Aura Dekorasyonun sahibi Berrin Ak, dünyada bir ilki gerçekleştirerek markanın ikinci mono brand mağazasını Bodrum’da açtı.10 yılda markanın çizdiği yükselen grafikten çok memnun olduklarını belirten Berrin Ak, Türkiye’nin Amerika’nın en büyük distribütörü haline geldiğini bildirdi. Türkiye’nin dört bir tarafından markanın birçok bayisinin, seçkin konuklar ve ünlü isimlerin ağırlandığı açılışta konuklar, canlı jazz müziği eşliğinde Five O’Clock’un hazırladığı ikramlıklarla yeni mağazanın açılışını kutladılar. Courtly ve Royal Check i harika bir tamamlayıcı olarak ortaya çıkan Sterling Check’ in de görücüye çıktığı açılış davetinde, konuklar Natural Karma’nın sanatsal çiçek dokunuşlarıyla renklenen yeni serisini yakından görme fırsatı yakaladılar. Öte yandan açılışa katılanlar arasında birçok tanınmış isim vardı.