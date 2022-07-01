Bu yazın cilt bakımı tiyoları...

Dermatolog Dr. Eda Yıldırım, Nişantaşı'nda bulunan kliniğinde kozmetik dermatolojinin son trendlerini seçkin misafirlerine ve basın mensuplarına tanıttı. Açılış konukları arasında iş ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Buket Taşdelen, Zafer Kozanoğlu, Banu Gökyar, Ayşegül Kayabay gibi isimler vardı. Güzel ikramların eşliğinde konuklar Dr. Eda Yıldırım’dan Türkiye'de seçkin kliniklerde bulunan en son teknoloji olan cihazı, yaz öncesi cilt bakım tüyoları ve cildi yaza hazırlayan yeni mezoterapi ürünleri başta olmak üzere kozmetik dermatolojinin son trendlerin bilgisini aldılar.