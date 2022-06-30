Magazin Hattı

Güzelliğe davet!

Dünyaca ünlü kozmetik markalarını Türkiye’ye getiren ve LPG cihazlarının Türkiye distribütörü İnanır Kozmetik, yepyeni LPG markalı kozmetik ürünlerini genel merkez binasında düzenlediği yaza merhaba partisi ile tanıttı.

30 Haziran 2022 Perşembe
Güzelliğe davet!

Dünyaca ünlü kozmetik markalarını Türkiye’ye getiren ve LPG cihazlarının Türkiye distribütörü İnanır Kozmetik, yepyeni LPG markalı kozmetik ürünlerini genel merkez binasında düzenlediği yaza merhaba partisi ile tanıttı. Neslihan & Dursun İnanır ev sahipliğinde gerçekleşen davete seçkin konukların yanı sıra LPG Global Satış Direktörü Claude Gerin katıldı. Vücut ve yüz bakım alanında dünyanın en iyileri arasında yer alan LPG Kozmetik uygulamaları ile güzelliğe dair sırları öğrenen davetliler, dj performansları ve sürpriz şovlarla keyifli anlar yaşadılar.

kozmetik İnanır Kozmetik, yaza merhaba partisi

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