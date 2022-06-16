SS 2022 koleksiyonu görücüye çıktı...

İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de yeni koleksiyonu görmek için davette bir araya geldi. 'Çağla Şıkel x Sagaza' SS 22 koleksiyonu pozitif renkler ve desenler içerirken aynı zamanda giyeni güçlü hissettirecek kesim ve çizgiler barındırıyor. Markanın baş tasarımcısı ve kreatif direktörü Zeliha Kaçar, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili; “Çağla Şıkel’in Türkiye'de çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çağla’nın günlük hayatta ne giyeceği, o giydiği kıyafeti günden geceye nasıl taşıyabileceği ve içinde kendini nasıl pozitif ve özgüvenli hissedeceği ile alakalı kodlar kullandım. Pozitif ve özgüven kodlarının yoğunca hissedildiği bir koleksiyon oldu” diye konuştu.