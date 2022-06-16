Magazin Hattı

SS 2022 koleksiyonu görücüye çıktı...

Çağla Şıkel ve Sagaza işbirliği ile hazırlanan SS’22 koleksiyonu The Ritz-Carlton’ın terasında The Roof adlı mekanda gerçekleşen özel bir davetle görücüye çıktı.

16 Haziran 2022 Perşembe
SS 2022 koleksiyonu görücüye çıktı...

İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de yeni koleksiyonu görmek için davette bir araya geldi. 'Çağla Şıkel x Sagaza' SS 22 koleksiyonu pozitif renkler ve desenler içerirken aynı zamanda giyeni güçlü hissettirecek kesim ve çizgiler barındırıyor. Markanın baş tasarımcısı ve kreatif direktörü Zeliha Kaçar, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili; “Çağla Şıkel’in Türkiye'de çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çağla’nın günlük hayatta ne giyeceği, o giydiği kıyafeti günden geceye nasıl taşıyabileceği ve içinde kendini nasıl pozitif ve özgüvenli hissedeceği ile alakalı kodlar kullandım. Pozitif ve özgüven kodlarının yoğunca hissedildiği bir koleksiyon oldu” diye konuştu.

The Ritz-Carlton Çağla Şıkel x Sagaza SS 22

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