“Davet Sofraları” tanıtıldı

Zeynep Köksal Yaykıran’ın çocuk beslenmesine yönelik ilk kitabı “Eline Sağlık Anneciğim”in2018’de tanıtımının ardından, özellikle yeni evlenmiş çiftlerin ve evinde misafir ağırlamaya alışık olmayanların yardımına yetişecek olan “Davet Sofraları” isimli ikinci kitabının tanıtımı da İstanbul’da Köksal Yalısı’nın bahçesinde düzenlenen bir kokteyl ile yapıldı. Beze Group ve Doğan Solibri tarafından düzenlenen davete iş insanları, eğitimciler, yeme- içme sektörünün önde gelen temsilcileri ve gazetecilerden oluşan pek çok konuk katıldı. 1835 yılında Abdülmecit’in oğlu için yaptırdığı ve daha sonra Pet Holding Yönetim Kururlu Başkanı Güntekin Köksal tarafından restore ettirilen yalıda konukları “Davet Sofraları” kitabında yer alan ve kitabın sponsorlarından Zwilling, Staub, Ballarini, Laleli Zeytin Yağları ve Güral Porselen ürünleriyle hazırlanan bir sofra örneği karşıladı. Davette konuklara, Zeynep Köksal Yaykıran’ın “Davet Sofraları” kitabında yer alan tahinli sosla servis edilen falafel topları, siyah fasulye salatası, çilekli chia puding servis edildi.