Magazin Hattı

“Davet Sofraları” tanıtıldı

Yazar Zeynep Köksal Yaykıran ikinci yemek kitabı “Davet Sofraları”nı Sarıyer’de Köksal yalısının bahçesinde tanıttı.

03 Haziran 2022 Cuma
“Davet Sofraları” tanıtıldı

Zeynep Köksal Yaykıran’ın çocuk beslenmesine yönelik ilk kitabı “Eline Sağlık Anneciğim”in2018’de tanıtımının ardından, özellikle yeni evlenmiş çiftlerin ve evinde misafir ağırlamaya alışık olmayanların yardımına yetişecek olan “Davet Sofraları” isimli ikinci kitabının tanıtımı da İstanbul’da Köksal Yalısı’nın bahçesinde düzenlenen bir kokteyl ile yapıldı. Beze Group ve Doğan Solibri tarafından düzenlenen davete iş insanları, eğitimciler, yeme- içme sektörünün önde gelen temsilcileri ve gazetecilerden oluşan pek çok konuk katıldı. 1835 yılında Abdülmecit’in oğlu için yaptırdığı ve daha sonra Pet Holding Yönetim Kururlu Başkanı Güntekin Köksal tarafından restore ettirilen yalıda konukları “Davet Sofraları” kitabında yer alan ve kitabın sponsorlarından Zwilling, Staub, Ballarini, Laleli Zeytin Yağları ve Güral Porselen ürünleriyle hazırlanan bir sofra örneği karşıladı. Davette konuklara, Zeynep Köksal Yaykıran’ın “Davet Sofraları” kitabında yer alan tahinli sosla servis edilen falafel topları, siyah fasulye salatası, çilekli chia puding servis edildi.

Davet Sofraları Sarıyer Yazar Zeynep Köksal Yaykıran

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'tan İzmir'e yeni mağaza...

Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, yeni mağazalarının İzmir'deki şubesini özel bir davetle hizmete açtı
Davetler 50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış!

Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.

Güncel Boğaz'da renkli açılış daveti...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler Beymen Galataport'un açılış davetinde bir araya geldi
Güncel Alkoçlar, deniz sezonunu açtı!

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar Demirağ, tatil sezonunu açarak denize girdi.
Güncel İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı “Davet Sofraları” tanıtıldı

Yazar Zeynep Köksal Yaykıran ikinci yemek kitabı “Davet Sofraları”nı Sarıyer’de Köksal yalısının bahçesinde tanıttı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi saat 19:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Dominik'te ön balayı!

Düğün için gün sayan genç iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti birlikte tatile çıktı.
Magazin Hattı Aksesuvar tutkunları buluştu!

Plaj stilinin en önemli aksesuarları şapka ve çantalar özel davette moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Magazin Hattı Kız çocuklarının eğitimi için özel davet!

Koruncuk Vakfı, gelirinin tamamının kız öğrencilerin eğitimine aktarıldığı bir öğle yemeği davetine imza attı.

Güncel Kız kıza eğlence...

Alara Koçibey ve sanat tutkunu Elif Dürüst bir araya gelerek kız kıza eğlenceli bir gece geçirdi.
Jet Set Heard ve Depp davasında karar!

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün 50 milyon dolarlık "iftira" davasında jüri aktörün lehine karar verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.