Magazin Hattı

Görkemli davet...

Dünya başkanları Henrı Gıscard D’estaıng’in katıldığı davet ile seçkin konuklarını istanbul’da buluşturdu.

25 Mayıs 2022 Çarşamba
Görkemli davet...

Club Med Dünya Başkanı Henri Giscard d'Estaing’in ev sahipliğinde bir araya gelen seçkin misafirler, 23 Mayıs akşamında Feriye İstanbul’daki özel davet ile yaza merhaba dedi. Aralarında Fransa İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Yelda-Burak Elmas, Faruk Süren, Aslı Kuseyrioğlu, Ayşegül-Hakan Kodal, Ebru Tansever, Selim Demir, Simay Bülbül, Yelda-Hakan Tiftik, Arzu Kunt, Funda Filibeli ve Gamze Cizreli’nin olduğu misafirler, Boğaz’ın renkleri eşliğinde Club Med’in davetinde eğlenirken beş kıtada 70’i aşkın tesisi ile Club Med’lerin yeniliklerini paylaşan dünya başkanının keyifli sohbetine eşlik etti. Özel gecede konuklar Club Med ayrıcalığından izler taşıyan görkemli bir ortamda buluşurken Henri Giscard d'Estaing, İstanbul’da bulunmaktan dolayı memnuniyeti dile getirdi. Club Med Dünya Başkanı, “50 yılı aşkın bir süredir, olağanüstü güzelliği, kültürel mirası ve misafirperverliği ile eşsiz Türkiye’de turizmin kayda değer gelişimine katkı vermekten mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. Henri Giscard d'Estaing, “Club Med; yenilikçilik için öncü ruhuyla öne çıkmaktan asla vazgeçmedi. Başarılı stratejimiz misafirlerimizin sadakati ile birleşirken DNA’sından gelen gücünü, sürdürülebilirlik ve yaşam sanatı ile zenginleştiren seyahat sektörünün en köklü mirası ve öncüsü Club Med, Exclusive Collection ile konuklarına yepyeni destinasyonlarda da benzersiz bir tatil deneyimi sunmayı sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Henrı Gıscard D’estaıng

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