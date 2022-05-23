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TOÇEV Vakfı yararına düzenlenen, Hawaiian Tropical konseptli All Exclusive Fashion Marketing & Shopping Gala'sı doludizgin gerçekleşti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi
Alışveriş ve eğlence bir arada...

Jade & Brands’in TOÇEV Vakfı yararına Raffles Hotel İstanbul'da düzenlediği, Hawaiian Tropical konseptli All Exclusive Fashion Marketing & Shopping Gala'sı doludizgin gerçekleşti. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe ünlü isimler akın etti. Ünlü simaların katıldığı etkinlikte, All Exclusive Fashion Marketing & Shopping Gala çok sayıda girişimci markayı ziyaretçisi ile buluşturdu. Canan Kuzu’nun yeni koleksiyonunun ilk kez görücüye çıktığı bu davette, koleksiyona ilgi oldukça yoğundu. Işıl Oturuşoğlu moderatörlüğünde; mücevher, güzellik ve saat trendlerine yön veren, modaya dair söyleşi yapıldı. Sanat ve modanın bir araya geldiği davette mücevherden kozmetiğe, ev dekorasyonundan giyime kadar birbirinden farklı birçok sektörün aynı çatıda buluştuğu davette pek çok sanatçı da eserlerini misafirler ile buluşturdu.

TOÇEV Vakfı Hawaiian Tropical All Exclusive Fashion Marketing & Shopping Gala

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