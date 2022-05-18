Özel açılış...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları estetik kliniğinin açılışında bir araya geldi. Pien Estetik Kliniği, Uzman Estetisyen Çağlayan Pektaş ve Gülay Kamaz ev sahipliğinde düzenlenen görkemli bir davetle Nişantaşı’nda açıldı. Ünlü isimlerin uzun yıllardır bakımlarını yapan Uzman Estetisyen Çağlayan Pektaş, Medikal Estetik Hekimi Engin Duruk ve İş dünyasının başarılı iş adamlarından Tarkan Ünlü’nün birlikte kurduğu kliniği, dünyanın dört bir yanından gelecek danışanlarını ağırlayacak. İş, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı açılış davetine, Serap Tibuk, Melda Aksu, Meltem Demir, Ece Kıral'ın da aralarında bulunduğu bir çok isim katıldı.