Sürmeli’ye “Yılın İş İnsanı” ödülü!

Gençler İçin İyilik Derneği tarafından düzenlenen Geleceğimin Sorumluluğu; “Yaşama Sanatı” yarışması sonuçlandı. 81 ilden öğrencilerin katıldığı yarışmada her biri farklı disiplinden gelen jüri üyeleri, 552 proje içinden ilk 20 projeyi finalist olarak seçti. Yarışmanın ödül töreni 12 Mayıs’ta İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Dernek başkanı Ayşen Laçinel, açılış konuşmasında, pandemide umut olmak ve gençlerin yolunu açmak amacı ile kurdukları Gençler İçin İyilik Derneği’nde eğitimler, çalıştaylar ve yarışmalar ile gençleri, hayata donanımlı olarak hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, “gençler kendilerine ilham veren örnek aldıkları isimleri de seçerek “Yılın En Başarılı” olan alanının liderlerine de ödül vermek istedi” diyerek amaçlarını ve organizasyonu açıkladı. Üniversite gençleri ve dernek toplamda 23 kişi/markayı çeşitli alanlarda “Yılın Eni” olarak belirledi. Yılın İş İnsanı seçilen Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, ödül törenindeki konuşmasında “Benim de üniversiteye giden ve üniversiteye hazırlanan iki oğlum var. Buradaki projeler çok umut verici. İnsanlar her zaman kendileri için bir şeyler yaparlar ancak yaptıklarınızın başkalarına da dokunabilmesi çok daha kıymetli. Beni bu ödüle layık gören tüm gençlere teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.