Sektörün 'en'lerine ödül...

Sektörün enlerinin ödüllendirildiği Klass Ödülleri önceki akşam Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşti. Gecede iş, sanat, sağlık, güzellik, mücevher, mobilya ve turizm gibi önemli sektörlerin en başarılı ve alanında fark yaratan isimleri 50 farklı kategoride ödül aldı. Jolly Tour Onursal Başkanı Sinan Vardar'ın oğlu Mete Vardar Jolly Tur Yılın En iyi Turizm Markası ödülünü alırken Onursal başkan Sinan Vardar ise ödül verdi. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının bir araya geldiği ödül töreninde Sinan,Tülin, Mete, Seda Vardar, Süleyman Orakçıoğlu, Pervin Ersoy gibi isimler gecede bir araya geldi.