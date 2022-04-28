Rotaları Amasya...

Pervin Ersoy’un Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi kapsamında Amasya ve Tokat illerine keyifli bir seyahat gerçekleştirildi. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen; Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’nun ev sahipliğindeki geziye, Bendeniz, Yusuf Güney ve Armağan Oğuz katıldı. Rotahane ekibinin ilk durağı Amasya oldu. Baharın güzelliklerinin yaşandığı Yeşilırmak’ın tam ortasından aktığı iki yanı yüksek dağlarla çevrili Amasya’da Amasya Arkeoloji ve Mumyalar Müzesi’nde İlhanlı Moğolları döneminden kalma ve Pervaneoğulları Beyliği’nden kalan mumyalar ekibin büyük ilgisini çekti. Şehirde II. Beyazıt Külliyesi, Amasya Kaleiçi, Kaya Mezarları, Şehzadeler Parkı ve Hazeranlar Konağı, Amasya Saat Kulesi ve Bimarhanesi gezildi. Son olarak Amasya Tamimi olarak bildiğimiz ve Kurtuluş Savaşımızın başlangıcına dair en önemli adımların atıldığı Sarayönü Kışlasını ve Amasya Genelgesi Müzesini ziyaret edildi.