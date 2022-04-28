Magazin Hattı

Rotaları Amasya...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, 25-26 Nisan tarihlerinde her bir köşesi keşfedilmeyi bekleyen, doğa ve tarihin görkemli güzellikleriyle Amasya ve Tokat’a rotasını çevirdi.

28 Nisan 2022 Perşembe
Rotaları Amasya...

Pervin Ersoy’un Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi kapsamında Amasya ve Tokat illerine keyifli bir seyahat gerçekleştirildi. Rotahane ve projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen; Pervin Ersoy ve Bilge Kuru’nun ev sahipliğindeki geziye, Bendeniz, Yusuf Güney ve Armağan Oğuz katıldı. Rotahane ekibinin ilk durağı Amasya oldu. Baharın güzelliklerinin yaşandığı Yeşilırmak’ın tam ortasından aktığı iki yanı yüksek dağlarla çevrili Amasya’da Amasya Arkeoloji ve Mumyalar Müzesi’nde İlhanlı Moğolları döneminden kalma ve Pervaneoğulları Beyliği’nden kalan mumyalar ekibin büyük ilgisini çekti. Şehirde II. Beyazıt Külliyesi, Amasya Kaleiçi, Kaya Mezarları, Şehzadeler Parkı ve Hazeranlar Konağı, Amasya Saat Kulesi ve Bimarhanesi gezildi. Son olarak Amasya Tamimi olarak bildiğimiz ve Kurtuluş Savaşımızın başlangıcına dair en önemli adımların atıldığı Sarayönü Kışlasını ve Amasya Genelgesi Müzesini ziyaret edildi.

Pervin Ersoy türkiye Amasya TOKAT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Rotaları Amasya...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, 25-26 Nisan tarihlerinde her bir köşesi keşfedilmeyi bekleyen, doğa ve tarihin görkemli güzellikleriyle Amasya ve Tokat’a rotasını çevirdi.
Davetler Alışveriş tutkunları TOG festivalinde...

Cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü isimleri, TOG yararın yapılan kermese akın etti
Davetler Sihirli çiçeklerden yeni koleksiyon...

Tasarımcı Begüm Kıroğlu, klasikleşen “Botanical Garden” koleksiyonuna eklenen yeni tasarımlarını özel bir davetle tanıttı
Güncel Dostlardan ilk kutlama...

Azade Balkaner Özsoy yeni yaşını dostlarıyla pasta keserek kutladı
Haftanın Şıkları Modern çizgiler...

Pınar Hotiç

Güncel TOG'tan geleneksel alışveriş şenliği...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar 14'üncüsü geniş bir katılım ile gerçekleştirdi.

Güncel Toplum gönüllüleri bir arada...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, pandemi dolayısıyla iki yıldır ertelenen TOG alışveriş şenliğinde bir araya geldi
Güncel Alkoçlar, yeni yaşına 'merhaba' dedi...

Gülşah Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit, kızları Neslişah Düzyatan ve Aslışah Demirağ ile yeni yaşını kutladı
Magazin Hattı Nişantaşı'nda güzellik buluşması...

Hakan Budak, Burak Özgürol, Aslı İlhan ortaklığı ile Nişantaşı’nda hizmete giren güzellik merkezinin tanıtım davetine iş ve cemiyet hayatından seçkin isimler katıldı.
Magazin Hattı Sağlıklı yaşama 'davet'...

The Organic Pharmacy’nin kurucusu Margo Marrone markanın yeni ürünleri tanıtmak için İstanbul’a geldi.

Caddeler Parkta romantik anlar...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Magazin Hattı Boğaz'da uluslararası toplantı...

ILEA’nın (International Live Events Association) Avrupa lansmanı, İstanbul'da gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.