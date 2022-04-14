Magazin Hattı

“Sanata Evet” söyleşisi!

Yazar Tamer Levent, bu ay ki “Sanata Evet” söyleşisini, cemiyet hayatının tanınmış ismi mimar ve tasarımcı Canan Yolaç’ın Beşiktaş’taki showroomunda gerçekleştirdi

14 Nisan 2022 Perşembe
“Sanata Evet” söyleşisi!

Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, bu ay ki “Sanata Evet” söyleşisini, cemiyet hayatının tanınmış ismi mimar ve tasarımcı Canan Yolaç’ın Beşiktaş’taki showroomunda gerçekleştirdi. “Sanata Evet” projesini hayata geçirdiği ilk günden bu yana tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması adına teorik ve uygulamalı çalışmalarını yıllardır sürdüren başarılı oyuncu, “Sanata Evet” demenin gerekliliğini bu keyifli söyleşiler de sanat severlerle paylaşıyor. Canan Yolaç’ın kendi adını taşıyan mücevher markası Canan Yolaç Stamboul’un Beşiktaş’ta bulunan tarihi köşkün showroomunda düzenlenen etkinliğe , cemiyet hayatından akademisyenler ve sanatsever isimler katıldı.

Tamer Levent Sanata Evet Canan Yolaç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Aşıklar sporda...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı “Sanata Evet” söyleşisi!

Yazar Tamer Levent, bu ay ki “Sanata Evet” söyleşisini, cemiyet hayatının tanınmış ismi mimar ve tasarımcı Canan Yolaç’ın Beşiktaş’taki showroomunda gerçekleştirdi
Caddeler Bebek yine cıvıl cıvıl...

İş insanı Osman Çarmıklı torunu Kayra Kozak'la birlikte Bebek'teydi. Banu Çarmıklı güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Güncel Toplusoylar'ın tekne keyfi...

İş insanı Buğra Toplusoy eşi Ceyda Ateş Toplusoy'la birlikte tekne turu yaptı.
Magazin Hattı NEYAD'dan iftar yemeği!

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD)’nin kız çocuklarının eğitimi yararına bu yıl 6’ıncısını düzenlediği iftar yemeği önceki akşam gerçekleşti.

Güncel Sportif Kosif...

Evelize Kosif, spor yaparken çektiği fotoğrag karelerini ınstagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Güncel Barutlar'dan ailece kutlama!

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile eşi Berrak Barut, ailece bir araya gelerek oğullarının doğum gününü kutladı.
Güncel Çocuklarla Paris turu...

Genç iş insanı Selim Kosif'in eşi Eda Kosif çocuklarıyla birlikte Fransa'ya seyahat etti.
Magazin Hattı Anlamlı müzayede!

Uğur Batur’un yönettiği “Mücevher Müzayedesi’nde” ünlü simalar sokak hayvanları için buluştu.
Davetler Güzelleştiren davet!

Selin Öztarhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen güzellik daveti, sosyeteden ünlü hanımları ağırladı.
Güncel Kosifler'den eğlenceli tatil!

İş insanı Sinan Kosif eşi Melda Kosif ile birlikte Yunanistan'da tatil yaptı.
Güncel "İyi ki varsın kardeşim"

Turizmci iş insanı Mete Vardar, kardeşi Mert Vardar'ın yeni yaşını 'İyi ki varsın' notuyla kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.