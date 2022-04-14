“Sanata Evet” söyleşisi!

Oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazar Tamer Levent, bu ay ki “Sanata Evet” söyleşisini, cemiyet hayatının tanınmış ismi mimar ve tasarımcı Canan Yolaç’ın Beşiktaş’taki showroomunda gerçekleştirdi. “Sanata Evet” projesini hayata geçirdiği ilk günden bu yana tiyatro kültürünün tanımlanması ve yaygınlaşması adına teorik ve uygulamalı çalışmalarını yıllardır sürdüren başarılı oyuncu, “Sanata Evet” demenin gerekliliğini bu keyifli söyleşiler de sanat severlerle paylaşıyor. Canan Yolaç’ın kendi adını taşıyan mücevher markası Canan Yolaç Stamboul’un Beşiktaş’ta bulunan tarihi köşkün showroomunda düzenlenen etkinliğe , cemiyet hayatından akademisyenler ve sanatsever isimler katıldı.