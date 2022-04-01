Moroso'nun onuruna davet!

Dünyanın en ünlü mobilya ve dekoratif ürünler tasarımcıları arasında kraliçe olarak anılan ünlü İtalyan tasarımcı Patrizia Moroso, Türkiye’de 10 yılı geride bırakan ve Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde bulunan tasarım mobilya mağazası diseño’nun davetlisi olarak İstanbul’daydı. Markanın kurucusu Yalçın Gülen, gün boyu süren etkinliklerin ardından Patrizia Moroso onuruna gece de bir davet verdi. Dekorasyon Merkezi’nde verilen davete iş, sanat, cemiyet ile tasarım ve mimarlık dünyasının önde gelen simaları katıldı.