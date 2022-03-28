Magazin Hattı

Korkmaz Karaca taburcu oluyor!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, geçirdiği Divertikülit ameliyatı sonrası 31 Mart Perşembe günü taburcu olacak.

28 Mart 2022 Pazartesi
Korkmaz Karaca taburcu oluyor!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı olmuştu. Ameliyatına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Karaca "Bildiğiniz üzere 19 Mart Cumartesi günü Amerikan Hastanesinde Prof. Dr. Dursun Buğra liderliğinde 'Divertikülit' ameliyatımı oldum. Sonrasında, sizlerle de ameliyatımın çok başarılı geçtiği bilgisini paylaştım. Fakat, ameliyatımdan 3 gün sonra hiç beklenmedik, çok nadir görülen bir ameliyat komplikasyonu ile karşılaştık. Bunun üzerine, 22 Mart Salı akşam üzeri, Prof. Dr. Dursun Buğra hocamız, ani gelişen bu komplikasyonun sonuçlarını elimine edebilmek adına beni tekrar ameliyata aldılar" dedi. Bundan sonraki süreç hakkında da bilgi veren Korkmaz Karaca, "Net bir bilgilendirme yaparak sizleri de aydınlatmak istedim. Tedavi sürecim Haziran ayına kadar evimden devam edecek. Bu nedenle telefonlarıma ve diğer tüm iletişim mecralarına mümkün olduğunca ara verip dinleneceğim. Anlayışınıza ,dostluğunuza ve desteğinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde en yakın zamanda tekrar kavuşmak dileklerimle" dedi.

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı

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