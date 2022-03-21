Başarım Sensin'den öğrencilere yardım!

Başarılı fakat maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimi için çabalayan Başarım Sensin Derneği, üniversitede okuyan bursiyelerine bağış yapılabilinmesi için ramazan kolileri hazırladı. İçinde çok özel ve yöresel gıda ürünlerinin bulunduğu kolilerini Tokat'ın Zile ilçesinde hazırlattı. Dernek üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahibi bursiyerlere ulaştırılacak olan kolilerin satın alınması için çağrıda bulunan dernek başkanı Şule Argüder, tüm yardımseverleri destek olmaya davet etti.